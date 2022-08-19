19.08.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновили газопостачання у 500 будинках

Газовики продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківгаз.

Повідомляється, що фахівці Харківгаз за один день відновили газопостачання у майже 500 будинків області.

Газовики провели обстеження пошкодженої ворогом газорозподільної системи в Барвінківській громаді, відновити перебиті ділянки газогонів та запустити газ до чотирьох сіл.

Також, постраждали газові мережі у Чугуївській громаді. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Тільки за останній тиждень фахівці Чугуївської дільниці АТ «Харківгаз» усунули 20 пошкоджень ворожими снарядами газопроводів високого та низького тиску, провели чисельні ремонти будинкових газогонів мешканців громади.