    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харківській області відновили газопостачання у 500 будинках
19.08.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновили газопостачання у 500 будинках

Газовики продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

Газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківгаз.
 
Повідомляється, що фахівці Харківгаз за один день відновили газопостачання у майже 500 будинків області. 
 
Газовики провели обстеження пошкодженої ворогом газорозподільної системи в Барвінківській громаді, відновити перебиті ділянки газогонів та запустити газ до чотирьох сіл.
 
Також, постраждали газові мережі у Чугуївській громаді. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Тільки за останній тиждень фахівці Чугуївської дільниці АТ «Харківгаз» усунули 20 пошкоджень ворожими снарядами газопроводів високого та низького тиску, провели чисельні ремонти будинкових газогонів мешканців громади.
 
Нагадаємо, харківські комунальники проводять ремонт 19 трубопроводів.
 
Источник:   Харківгаз
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 ЖКГ Харківські комунальники проводять ремонт 19 трубопроводів 18.08 ЖКГ Фахівці ліквідували витік газу у Харківській області 18.08 ЖКГ Харківські комунальники ліквідують наслідки ворожих ударів ракет
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 