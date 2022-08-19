19.08.2022 12:10 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять ремонт 19 трубопроводів

Комунальники продовжують оперативно відновлювати подачу води мешканцям Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» сьогодні, 19 серпня, взяли в роботу усунення 19 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Вчора ремонтниками було ліквідовано 13 позаштатних ситуацій на водоводах та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, бригади АВР, незважаючи на ворожу агресію, що не припиняється, продовжують активними темпами оперативно відновлювати подачу води. Ремонтні роботи виконують досвідчені та вмілі майстри, які забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.