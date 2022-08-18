18.08.2022 18:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці ліквідували витік газу у Харківській області

Фахівці ліквідують наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» оперативно локалізували наслідки жорстоких обстрілів рашистами житлових кварталів Красноградської та Золочівської громад.

Газовики ліквідували витік газу, який утворився внаслідок ворожого обстрілу газопроводу,відремонтували перебиті ділянки мережі та відновили газопостачання там, де це можливо.

В Барвінківській громаді через ворожі обстріли інфраструктури призупинена подача газу до 600 домоволодінь. Для підключення газопостачання необхідне деталізоване обстеження всій протяжності газових мереж, тому терміни ремонтів залежатимуть від ходу бойових дій.