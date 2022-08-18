18.08.2022 17:58 Дмитрий Колоней
Сталі відомі найбільш збиткові банки України
Нацбанк оголосив список банків, які за останні півроку отримали мільярдні збитки.
Як повідмоляє РЕДПОСТ
, зпосиланням на PaysSpace, станом на 18 серпня 2022 року в Україні функціонує 67 банків, які сумарно за перше півріччя 2022 року отримали збиток розміром 4,65 млрд грн. І це при тому, що більшість з них були прибутковими.
Так, загальну негативну картину сформував 21 банк, які з січня по червень отримали загальний збиток у 14,64 млрд грн. Майже 2/3 цього збитку — 9,78 млрд грн, прийшлися на три державні установи.
Найбільший збиток отримали
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Ощадбанк — 4,04 млрд грн),
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Укргазбанк — 3,2 млрд грн
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Укрексімбанк — 2,54 млрд грн.
До найзбитковіших банків з іноземним капіталом відносяться:
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Альфа-Банк зі збитком 2,35 млрд грн (невдовзі буде перейменований на Сенс Банк),
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ПроКредит Банк — 907 млн грн
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ОТП Банк — 783,1 млн грн.
Також значно постраждав український банк з приватним капіталом
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Індустріалбанк — 207,7 млн грн.
У список Нацбанку до інших збиткових банків відносяться:
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ІНГ Банк Україна — 191,8 млн грн;
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Правекс Банк — 80,4 млн грн;
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Кредит Європа Банк — 80,2 млн грн;
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Піреус Банк МКБ — 77,5 млн грн;
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Банк Альянс — 40,5 млн грн;
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Перший інвестиційний банк — 32,8 млн грн;
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Агропросперіс Банк (АП) — 30,6 млн грн;
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БТА Банк — 24,2 млн грн;
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Банк «Грант» — 17,3 млн грн;
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Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ) — 12,7 млн грн;
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Юнекс Банк — 9,3 млн грн;
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Скай Банк — 6,9 млн грн;
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Альпарі Банк — 6,2 млн грн;
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Український банк реконструкції та розвитку — 4,2 млн грн.
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