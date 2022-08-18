    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Сталі відомі найбільш збиткові банки України
18.08.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Сталі відомі найбільш збиткові банки України

Нацбанк оголосив список банків, які за останні півроку отримали мільярдні збитки.

Сталі відомі найбільш збиткові банки України
 
Як повідмоляє РЕДПОСТ,  зпосиланням на PaysSpace, станом на 18 серпня 2022 року в Україні функціонує 67 банків, які сумарно за перше півріччя 2022 року отримали збиток розміром 4,65 млрд грн. І це при тому, що більшість з них були прибутковими.
 
Так, загальну негативну картину сформував 21 банк, які з січня по червень отримали загальний збиток у 14,64 млрд грн. Майже 2/3 цього збитку — 9,78 млрд грн, прийшлися на три державні установи.
 

Найбільший збиток отримали

  • Ощадбанк — 4,04 млрд грн),
  • Укргазбанк — 3,2 млрд грн
  • Укрексімбанк — 2,54 млрд грн.
 

До найзбитковіших банків з іноземним капіталом відносяться:

  • Альфа-Банк зі збитком 2,35 млрд грн (невдовзі буде перейменований на Сенс Банк),
  • ПроКредит Банк — 907 млн грн
  • ОТП Банк — 783,1 млн грн.
 

Також значно постраждав український банк з приватним капіталом

  • Індустріалбанк — 207,7 млн грн.
 

У список Нацбанку до інших збиткових банків відносяться:

  • ІНГ Банк Україна — 191,8 млн грн;
  • Правекс Банк — 80,4 млн грн;
  • Кредит Європа Банк — 80,2 млн грн;
  • Піреус Банк МКБ — 77,5 млн грн;
  • Банк Альянс — 40,5 млн грн;
  • Перший інвестиційний банк — 32,8 млн грн;
  • Агропросперіс Банк (АП) — 30,6 млн грн;
  • БТА Банк — 24,2 млн грн;
  • Банк «Грант» — 17,3 млн грн;
  • Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ) — 12,7 млн грн;
  • Юнекс Банк — 9,3 млн грн;
  • Скай Банк — 6,9 млн грн;
  • Альпарі Банк — 6,2 млн грн;
  • Український банк реконструкції та розвитку — 4,2 млн грн.
 
Источник:   PaysSpace Magazine
 Тэги:  кризи, банки, украина, убытки, банкротство, банкопад
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 