18.08.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Сталі відомі найбільш збиткові банки України

Нацбанк оголосив список банків, які за останні півроку отримали мільярдні збитки.

Як повідмоляє РЕДПОСТ , зпосиланням на PaysSpace, станом на 18 серпня 2022 року в Україні функціонує 67 банків, які сумарно за перше півріччя 2022 року отримали збиток розміром 4,65 млрд грн. І це при тому, що більшість з них були прибутковими.

Так, загальну негативну картину сформував 21 банк, які з січня по червень отримали загальний збиток у 14,64 млрд грн. Майже 2/3 цього збитку — 9,78 млрд грн, прийшлися на три державні установи.

Найбільший збиток отримали

Ощадбанк — 4,04 млрд грн),

Укргазбанк — 3,2 млрд грн

Укрексімбанк — 2,54 млрд грн.

До найзбитковіших банків з іноземним капіталом відносяться:

Альфа-Банк зі збитком 2,35 млрд грн (невдовзі буде перейменований на Сенс Банк),

ПроКредит Банк — 907 млн грн

ОТП Банк — 783,1 млн грн.

Також значно постраждав український банк з приватним капіталом

Індустріалбанк — 207,7 млн грн.

У список Нацбанку до інших збиткових банків відносяться:

ІНГ Банк Україна — 191,8 млн грн;

Правекс Банк — 80,4 млн грн;

Кредит Європа Банк — 80,2 млн грн;

Піреус Банк МКБ — 77,5 млн грн;

Банк Альянс — 40,5 млн грн;

Перший інвестиційний банк — 32,8 млн грн;

Агропросперіс Банк (АП) — 30,6 млн грн;

БТА Банк — 24,2 млн грн;

Банк «Грант» — 17,3 млн грн;

Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ) — 12,7 млн грн;

Юнекс Банк — 9,3 млн грн;

Скай Банк — 6,9 млн грн;

Альпарі Банк — 6,2 млн грн;

Український банк реконструкції та розвитку — 4,2 млн грн.