18.08.2022 18:34 Дмитрий Колоней
Спиляв десятки дерев: під Харковом затримано зловмисника
Під Харковом викрито "чорного лісоруба".
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2022 року 31-річний чоловік, без спеціального дозволу, бензопилою незаконно вирубував близько 30 дерев (ясені, груші, дуб і клен) у лісовому масиві Олексіївської сільської території Лозівського району. Своїми діями чорний лісоруб наніс шкоду ДП «Зміївське лісове господарство» на суму майже 125 тис. грн. грн.
чоловікові повідомлено про підозру.
17 серпня 2022 року Первомайськмс відділом Лозівської окружної прокуратури йому повідомлено про підозрення щодо незаконної порубки дерев, яка спричинила тяжкі наслідки.
Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області.
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