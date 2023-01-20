На Харківщині судитимуть чоловіка, який незаконо спиляв дуби

У рдин з судів Харківськох області направлений обвинувачувальний акт щодо «чорного лісоруба»
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у жовтні минулого року чоловік незаконно спиляв та в подальшому розпиляв на колоди дуби поблизу с. Нижня Краснопавліка Лозівського району.
Своїми незаконними діями «чорний лісоруб» заподіяв майнову шкоду Лозівській міській територіальній громаді Харківської області.
Лозівська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 22-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 КК України).
Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ посав, що у Нововодолазькому районному суді Харківської області судитимуть чоловіка який вирубав вербьи у захисній лісосмузі поблизу смт Бірки Харківського району.
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