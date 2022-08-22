22.08.2022 16:22 Дмитрий Колоней

Збитки у півмільйона: "чорний лісоруб" чекає на суд під Харковом

Обвинувачувальний акт направлений до суду під Харковом

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у смт Золочів до 43-річного підозрюваного та його знайомого підійшов чоловік, який запропонував підзаробити грошей. «Заробіток» полягав у незаконній порубці дерев біля лісового масиву Богодухівського району.

Чоловіки погодилися на пропозицію та зрубали 57 дубів, чим спричинили державі шкоду на суму майже пів мільйона гривень.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення зазначеного злочину. Обвинуваченому загрожує наказання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.