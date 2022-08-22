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22.08.2022  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові наземний громадський транспорт працюватиме за новим графіком

Наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком із 22 по 25 серпня.


У Харкові наземний громадський транспорт працюватиме за новим графіком
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що через зміну часу комендантської години на території міста Харкова наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме до окремого розпорядження наступним чином:
 
  • 22 серпня – до 18:30;
  • 23 серпня – з 7:00 до 18:30;
  • 24 серпня – пасажирські перевезення будуть припинені;
  • 25 серпня – з 7:00 до 18:30.

Нагадаємо, у зв'язку зі змінами комендантської години в Харківській області, також змінено графік робити Харківського метрополітену.

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, транспорт
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