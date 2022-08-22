22.08.2022 13:25 Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен змінює графік роботи

У зв'язку зі змінами комендантської години в Харківській області, також змінено графік робити Харківського метрополітену.



Харківський метрополітен змінює графік роботи



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.

Повідомляється, що у найближчі дні метрополітен працюватиме за наступним графіком:

22 серпня (Понеділок) - до 18:00;

23 серпня (Вівторок) - з 7:00 до 18:00;

24 серпня (Середа) - перевезення здійснюватися не будуть;

З 25 серпня (Четвер) - з 7:00 до 18:00 (до окремого розпорядження).

«Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека»,- зазначили у Харківському метрополітені.

Нагадаємо, у Харкові змінилися дні видачі гуманітарної допомоги