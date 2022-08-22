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22.08.2022  13:25   Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен змінює графік роботи

У зв'язку зі змінами комендантської години в Харківській області, також змінено графік робити Харківського метрополітену.


Харківський метрополітен змінює графік роботи
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.
 
Повідомляється, що у найближчі дні метрополітен працюватиме за наступним графіком: 
  • 22 серпня (Понеділок) - до 18:00;
  • 23 серпня (Вівторок) - з 7:00 до 18:00;
  • 24 серпня (Середа) - перевезення здійснюватися не будуть;
  • З 25 серпня (Четвер) - з 7:00 до 18:00 (до окремого розпорядження).
 
«Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека»,- зазначили у Харківському метрополітені.
 
Нагадаємо, у Харкові змінилися дні видачі гуманітарної допомоги.
 
 
Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  харьков, метро
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