22.08.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові змінилися дні видачі гуманітарної допомоги

У зв'язку із ситуацією безпеки у вівторок, 23 серпня, харківські пункти видачі гуманітарної допомоги «Нова пошта» та «Укрпошта» не працюватимуть.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 25 та 27 серпня допомогу можна буде отримати з 09:00 до 16:00 за наступними адресами:

«Укрпошта»: №82, просп. Героїв Харкова, 210;

№46, пров. Перемоги, 2;

№91, вул. Харківських Дивізій, 20;

№172, вул. Грицевця, 29. «Нова пошта»: №137, вул. Ахсарова, 21;

№51, вул. Бакуліна, 14;

№140, пров. Пискунівський, 4;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№65, просп. Героїв Сталінграду, 169/24;

№67, вул. Гвардійців-Широнінців, 30;

№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;

№62, вул. Амосова, 11А;

№102, вул. Краснодарська, 181Б;

№87, вул. Мохнацька, 83.

Нагадаємо, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.