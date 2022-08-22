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22.08.2022  12:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові змінилися дні видачі гуманітарної допомоги

У зв'язку із ситуацією безпеки у вівторок, 23 серпня, харківські пункти видачі гуманітарної допомоги «Нова пошта» та «Укрпошта» не працюватимуть.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 25 та 27 серпня допомогу можна буде отримати з 09:00 до 16:00 за наступними адресами:
 

«Укрпошта»:

  • №82, просп. Героїв Харкова, 210;
  • №46, пров. Перемоги, 2;
  • №91, вул. Харківських Дивізій, 20;
  • №172, вул. Грицевця, 29.

«Нова пошта»:

  • №137, вул. Ахсарова, 21;
  • №51, вул. Бакуліна, 14; 
  • №140, пров. Пискунівський, 4;
  • №99, просп. Гагаріна, 176;
  • №65, просп. Героїв Сталінграду, 169/24;
  • №67, вул. Гвардійців-Широнінців, 30;
  • №71, просп. Тракторобудівників, 86/137;
  • №62, вул. Амосова, 11А;
  • №102, вул. Краснодарська, 181Б;
  • №87, вул. Мохнацька, 83.

Гуманітарна дпомога Харків

 

Нагадаємо, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, гуманитарная помощь
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