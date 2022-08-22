22.08.2022 12:50 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 22 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 22 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 65 легкових автівок;

«Угринів» - 130 легкових автівок, 2 автобуси;

«Рава-Руська» - 80 легкових автівок, 8 автобусів;

«Грушів» - 30 легкових автівок;

«Краківець» - 140 легкових автівок;

«Шегині» - 30 легкових автівок.

Угорщина:

«Тиса» - 20 легкових автівок, 2 автобуси.

За добу 21 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 97 тисяч осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 46 тисяч осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 51 тисяча осіб, 47 тисяч з них – громадяни України.