Ситуація з виїздом із України 22 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 22 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 21 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 97 тисяч осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 46 тисяч осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 51 тисяча осіб, 47 тисяч з них – громадяни України.
Комментариев: 0
Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ранкові хмари протримаються недовго - вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Без опадів.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
влажность:
давление:
ветер: