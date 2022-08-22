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22.08.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

В Україні відбулася додаткова сесія НМТ

Під час додаткової сесії можна було скласти тест у 26 країнах світу.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що 17-18 серпня відбулася додаткова сесія НМТ, у ній взяли участь 21 тис. 814 вступників, 2 тис. 891 особа складала тестування за кордоном.
 
Результати додаткової сесії НМТ можна дізнатися на інформаційних сторінках учасників тестування, а також у ЄДЕБО.
 
Протягом двох днів тестування функціонували 315 тимчасових екзаменаційних центрів, 38 з них – за кордоном. Наразі майбутні студенти можуть подавати документи для вступу.
 
Нагадаємо, НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование, нмт
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