22.08.2022 12:09 Рита Парфенова

У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілів

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та населених пунктів області поранено трьох цивільних.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

21 серпня близько дев’ятої години вечора окупанти обстріляли Київський район міста Харкова. Пошкоджено будинки приватного житлового сектору. 35-річний чоловік та жінка 63 років отримали поранення. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ.





Близько третьої години ночі військові рф завдали ракетного удару по Київському району міста Харкова. Пошкоджено двоповерхову будівлю. Попередньо, було випущено дві ракети типу С-300 з території бєлгородської області рф.





Російська армія не припиняє вести обстріли Харківської області. Близько 5 години ранку ворожа армія з артилерії обстріляла смт Золочів Богодухівського району, травмовано 83-річну жінку. У Чугуївському районі внаслідок потрапляння снаряду загорілось поле з пшеницею площею 500 кв. м.



За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.