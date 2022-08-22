У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілів

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та населених пунктів області поранено трьох цивільних.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
21 серпня близько дев’ятої години вечора окупанти обстріляли Київський район міста Харкова. Пошкоджено будинки приватного житлового сектору. 35-річний чоловік та жінка 63 років отримали поранення. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ.
Близько третьої години ночі військові рф завдали ракетного удару по Київському району міста Харкова. Пошкоджено двоповерхову будівлю. Попередньо, було випущено дві ракети типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Російська армія не припиняє вести обстріли Харківської області. Близько 5 години ранку ворожа армія з артилерії обстріляла смт Золочів Богодухівського району, травмовано 83-річну жінку. У Чугуївському районі внаслідок потрапляння снаряду загорілось поле з пшеницею площею 500 кв. м.
За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.
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