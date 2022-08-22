22.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік розшукував свою матір

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 21 серпня близько 18.00 до правоохоронців звернувся 50-річний житель міста Південне. Чоловік розповів, що його 73-річна мати пішла з дому та не повернулася.Також чоловік додав, що жінка перенесла хворобу та має розлади пам’яті.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські протягом години знайшли жінку в лісосмузі. Поліцейські повернули жінку додому.