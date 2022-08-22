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22.08.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік розшукував свою матір

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення людини.

У Харківській області розшукували жінку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 21 серпня близько 18.00 до правоохоронців звернувся 50-річний житель міста Південне. Чоловік розповів, що його 73-річна мати пішла з дому та не повернулася.Також чоловік додав, що жінка перенесла хворобу та має розлади пам’яті.
 
В ході проведення розшукових заходів поліцейські протягом години знайшли жінку в лісосмузі. Поліцейські повернули жінку додому.
 
Нагадаємо, водія з підробленими документами виявили у Харкові.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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