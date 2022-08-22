22.08.2022 13:48 Рита Парфенова

Комунальники готують насосні станції до опалювального сезону

Відновлювальні та ремонтні роботи ведуться на всіх насосних станціях Харкова.

Про це розповіли в КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ. За словами фахівців, відновлювальні та ремонтні роботи на всіх насосних станціях для підготовки їх до експлуатації в осінньо-зимовий йдуть згідно з графіком.

«Згідно плану ми капітально реконструюємо споруди, зруйновані ворожими обстрілами. Відновлюємо покрівлю, міняємо розбиті віконні отвори та стекла, перевіряємо системи опалення та енергозбереження. Одним словом, виконуємо весь комплекс робіт, щоб в опалювальний період наші насосні станції працювали у штатному режимі, стабільно забезпечуючи харків'ян водопостачанням», - повідомив начальник насосних станцій та резервуарів чистої води управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Олександр Черняєв.





За його словами, на особливому контролі реставрація та запуск у роботу об'єктів у найбільш постраждалих від обстрілів житлових масивах міста – Північній Салтівці, селищах Жуковського та П'ятихатки. Вже завершили всі відновлювальні роботи на розміщених тут зруйнованих насосних станціях, вони знову функціонують та повною мірою забезпечують водопостачання мешканців.





«Проводимо не лише ремонти, а й готуємо резервний запас насосних агрегатів, запасні варіанти комунікаційних перепідключень до електропостачання, одним словом, намагаємося врахувати виникнення можливих позаштатних ситуацій, щоб оперативно запобігти або усунути їх. Не дивлячись на складнощіі воєнного часу, не лише відновлюємо та підтримуємо функціонування станцій, а й модернізуємо, застосовуючи сучасні технології та підходи. Наприклад, у місцях розташування висотних забудов передбачили додаткові підкачувальні пристрої, для подачі води на верхні поверхи», - підкреслив начальник насосних станцій.





Він поінформував, що всі заходи на насосних станціях виконуються без відключення споживачів або з мінімальним короткочасним відключенням, але без шкоди для якості виконуваних робіт.



«Головне сьогодні – турбота про харків'ян, враховувати інтереси наших споживачів та мінімізувати дискомфорт у квартирах. Ми з цим завданням справляємось», - зазначив Олександр Черняєв.

Нагадуємо, фахівці міськгазу ліквідують наслідки щоденних ворожих обстрілів, усуваючи пошкодження на газових мережах, та готують їх до роботи в опалювальний період.