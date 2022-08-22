22.08.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов звернувся з проханням до харків'ян

Окупанти продовжують обстрілювати місто Харків.



Ігор Терехов звернувся з проханням до харків'ян



Про це повідомив Ігор Терехов у національному телемарафоні. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти постійно обстрілюють місто, що призводить до руйнувань.

«З огляду на те, що у нас попереду свята, День міста Харкова, День Державного прапора України та День Незалежності України, у Харкові здійснюються безпрецендентні заходи безпеки. Я хочу попросити всіх харків'ян бути максимально обережними, акуратними, без потреби не виходити на вулицю», - звернувся до харків'ян Ігор Терехов.

Крім цього, Ігор Терехов зазначив, що в Харкові посилять заходи контролю громадського правопорядку.

«Починаючи з 23 серпня з 19:00 і закінчуючи 25 серпня 7:00 буде введено комендантську годину в Харкові. Такі заходи безпеки пов'язані насамперед, щоб зберегти життя людей», - повідомив Ігор Терехов.