22.08.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

Харків’янин закликав підтримувати країну-агресора

Підозрюваний заперечував здійснення збройної агресії росії проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що з початку війни харків’янин розміщував на власній сторінці, у забороненій в Україні соціальній мережі, публічні заклики до підтримки країни-агресора.

У своїх дописах підозрюваний зазначав, що захисники України, військовослужбовці ЗСУ є «нацистами», а українські ЗМІ – «укропскими СМИ».

Харків‘янин говорить про «постоянные победы войск Российской Федерации над ВСУ», чим підтверджує військову агресію сусідньої держави проти України.

Згідно з висновком спеціаліста, у наданих на дослідження матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації території України.

Чоловіка було викрито та повідомлено про підозру за фактом колаборційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).