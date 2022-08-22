22.08.2022 14:37 Дмитро Колонєй
У Харкові працює більшість супермаркетів міста
У Харкові повністю чи частково відновили роботу усі торгові мережі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Міськраду, у Харкові працюють
-
13 із 14 супермаркетів «Клас»,
-
9 із 13 супермаркетів «Сільпо»,
-
52 з 66 супермаркетів «АТБ-маркет»,
-
два з трьох супермаркетів «Восторг».
-
усі супермаркети мереж «Рост» (9 об'єктів),
-
«Чудо-маркет» (20 об'єктів),
-
«Десяточка» (12 об'єктів) та ін.
Загалом роботу відновили близько 60% від довоєнної кількості супермаркетів.
Продовжують відкриватися невеликі магазини мереж «Посад», «Агромол», «Салтівський м'ясокомбінат», «Кулиничі» та ін. Працюють 36 із 53 ринків та торгових майданчиків.
У Харкові немає дефіциту продуктів, товарів першої необхідності, питної води та гігієнічних засобів.
Продовжують відновлювати роботу перукарні, СТО, автомийки, майстерні з ремонту речей тощо. Крім того, працюють деякі кафе, ресторани та кав'ярні. Частина з них продовжує готувати безкоштовні обіди для військовослужбовців, лікарів та городян, які цього потребують.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости