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22.08.2022  14:37   Дмитро Колонєй

У Харкові працює більшість супермаркетів міста

У Харкові повністю чи частково відновили роботу усі торгові мережі.

Працює більшість супермаркетів у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у Харкові працюють
  • 13 із 14 супермаркетів «Клас»,
  • 9 із 13 супермаркетів «Сільпо»,
  • 52 з 66 супермаркетів «АТБ-маркет»,
  • два з трьох супермаркетів «Восторг».
  • усі супермаркети мереж «Рост» (9 об'єктів),
  • «Чудо-маркет» (20 об'єктів),
  • «Десяточка» (12 об'єктів) та ін.
Загалом роботу відновили близько 60% від довоєнної кількості супермаркетів.
 
Продовжують відкриватися невеликі магазини мереж «Посад», «Агромол», «Салтівський м'ясокомбінат», «Кулиничі» та ін. Працюють 36 із 53 ринків та торгових майданчиків.
 
У Харкові немає дефіциту продуктів, товарів першої необхідності, питної води та гігієнічних засобів.
 
Продовжують відновлювати роботу перукарні, СТО, автомийки, майстерні з ремонту речей тощо. Крім того, працюють деякі кафе, ресторани та кав'ярні. Частина з них продовжує готувати безкоштовні обіди для військовослужбовців, лікарів та городян, які цього потребують.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  торговля, супермаркеты, харьков
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