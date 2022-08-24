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24.08.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

Україна та Велика Британія підпишуть угоду про цифрову торгівлю

Україна стане другою країною з якою Велика Британія підписала подібну угоду.

Україна цифрова торгівля
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що Україна стане другою країною, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією. Раніше Digital Economy Agreement було укладено з Сінгапуром. 
 
Таким чином співпрацюючи вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між Україною та Великою Британією. 
Варто зазначити, щ о серед основних напрямів: 
 
  • фінансові технології і платіжні системи;
  • відкриті цифрові ринки;
  • технічне співробітництво.
Така угода для України сприятиме участі у глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера. А також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції і розвивати малий та середній бізнес.
 
Нагадаємо, у «Дії» з'явилася нова послуга для бізнесу.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  торговля
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