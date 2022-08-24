24.08.2022 17:45 Віталій Хінєвіч
Україна та Велика Британія підпишуть угоду про цифрову торгівлю
Україна стане другою країною з якою Велика Британія підписала подібну угоду.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Мінцифри.
Повідомляється, що Україна стане другою країною, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією. Раніше Digital Economy Agreement було укладено з Сінгапуром.
Таким чином співпрацюючи вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між Україною та Великою Британією.
Варто зазначити, щ о серед основних напрямів:
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фінансові технології і платіжні системи;
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відкриті цифрові ринки;
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технічне співробітництво.
Така угода для України сприятиме участі у глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера. А також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції і розвивати малий та середній бізнес.
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