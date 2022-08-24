24.08.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

Україна та Велика Британія підпишуть угоду про цифрову торгівлю

Україна стане другою країною з якою Велика Британія підписала подібну угоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що Україна стане другою країною, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією. Раніше Digital Economy Agreement було укладено з Сінгапуром.

Таким чином співпрацюючи вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між Україною та Великою Британією.

Варто зазначити, щ о серед основних напрямів:

фінансові технології і платіжні системи;

відкриті цифрові ринки;

технічне співробітництво.

Така угода для України сприятиме участі у глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера. А також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції і розвивати малий та середній бізнес.