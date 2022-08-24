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24.08.2022  17:33   Дмитро Колонєй

Україні погрожує посуха

Про це йдеться у звіті Євросоюзу.

Погрожує посуха Україні за звітом ЄС
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на звіт ЄС, у найближчі місяці, до листопада, в західному Європейсько-Середземноморському регіоні, ймовірно, умови будуть теплішими та сухішими, ніж зазвичай, зокрема в Іспанії та Португалії.
 
Зазначається, що майже половина з 27 країн ЄС опинилися під загрозою посухи, погіршення погодних умов фіксується в Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії.
 
Водночас відзначається зростання небезпеки посухи у Європі за межами ЄС – у Великій Британії, Сербії, Україні та Молдові.
 
Автори звіту заявили, що брак опадів і низка теплових хвиль від травня спричинили посушливі умови і зниження рівня води у річках. Це, своєю чергою, вдарило по енергетичному сектору багатьох країн Європи, позбавивши гідроелектростанції основного джерела енергії, а інші електростанції – джерела охолоджуючої рідини.
 
Нестача води та посуха також знижують урожайність європейських культур, причому найбільше постраждали посіви кукурудзи, сої та соняшнику. Опади, що випали у серпні, допомогли деяким регіонам, але в інших посіви постраждали від гроз.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  засуха, украина
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