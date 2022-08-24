24.08.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

В Україні планують змінити тривалість здобуття вищої освіти

Дане рішення сприятиме довірі громадян до діяльності закладів вищої освіти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Osvita.ua.

Повідомляється, що Міністерство освіти і науки планує ініціювати законодавчі зміни, що уможливлять завершення освітніх програм за не фіксованою тривалістю.

Дане рішення презентувало МОН в рамках проєкту Плану відновлення освіти і науки.

Зокрема, йдеться про запровадження гнучкої тривалості завершення навчання – бакалаврат від 3 до 6 років, магістратура від 1 до 4 років.

Згідно з планом МОН, ініціація відповідних змін до законодавства про вищу освіту має відбутися вже у 2022 році.

Очікується, що даний крок сприятиме довірі громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти.