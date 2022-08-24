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24.08.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

В Україні планують змінити тривалість здобуття вищої освіти

Дане рішення сприятиме довірі громадян до діяльності закладів вищої освіти.

Освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Osvita.ua.
 
Повідомляється, що Міністерство освіти і науки планує ініціювати законодавчі зміни, що уможливлять завершення освітніх програм за не фіксованою тривалістю.
 
Дане рішення презентувало МОН в рамках проєкту Плану відновлення освіти і науки.
 
Зокрема, йдеться про запровадження гнучкої тривалості завершення навчання – бакалаврат від 3 до 6 років, магістратура від 1 до 4 років.
 
Згідно з планом МОН, ініціація відповідних змін до законодавства про вищу освіту має відбутися вже у 2022 році.
 
Очікується, що даний крок сприятиме довірі громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти.
 
Нагадаємо, до Дня Незалежності України пройде міжнародний освітній марафон.
 
Источник:   Освіта.UA.
 Тэги:  образование
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