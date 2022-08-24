24.08.2022 18:00 Дмитро Колонєй

ПриватБанк почав блокувати тисячі рахунків: чому та хто залишиться без грошей

Поступають масові скарги людей зі статусом ВПО

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Gsminfo, ПриватБанк почав блокувати тисячі рахунків.

З чим пов'язано блокування

Система безпеки банку працює над актуалізацією даних. Українці, які перебувають на окупованих територіях та не змогли підтвердити інформацію щодо свого місця перебування, не зможуть користуватись рахунками вже з вересня 2022 року.

Відтепер всі користувачі послугами державного банку ПриватБанк мають актуалізувати інформацію про місце свого фактичного проживання. Іноді необхідно буде представити довідки, що підтверджують статус ВПО.

Першою, хто звернув на це увагу, стала Ірина Верещук. Вона розповіла про масові скарги людей зі статусом ВПО. Міністерство реінтеграції на окупованих територіях негативно відреагувало на такі дії. У цей надскладний час не можна лишати людей змоги отримувати виплати, користуватись продуктами банку.

Міністри звернулись до Нацбанку та ПриватБанку офіційно з вимогою розібратись із такими діями, та припинити їх. А поки що рахунки активно продовжують блокувати. Десятки тисяч людей не можуть отримати виплати від держави: пенсії, допомога ВПО, дитячі та інші.

Що робити клієнтам ПриватБанк на окупованих територіях?

Служба підтримки клієнтів дала рекомендації клієнтам з Донбасу та Луганщини. Їм необхідно терміново звернутись на гарячу лінію банка або до організації “Донбас СОС”. Також можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінінтеграції 1548.

Консультації надають населенню і через додаток Viber за номером +380935006918. Головне не зволікати, а звертатись за першої нагоди.

Також можна написати у ПриватБанк, наприклад в дірект через Інстаграм, Facebook чи на офіційну електронну пошту, залишивши контакти для зворотного зв’язку. Там допоможуть актуалізувати персональну інформацію та розблокувати рахунки, якщо це вже сталося.