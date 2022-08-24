24.08.2022 18:15 Віталій Хінєвіч

Дві вакцини від COVID-19 змінили назву

Наразі в Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що з 29 липня 2022 року в зв’язку зі змінами в реєстрації виробника вакцину Janssen було перейменовано в Jcovden, а вакцина Moderna змінила назву на Spikevax.

Зокрема, якщо COVID-сертифікат був згенерований до цієї зміни назв, він усе одно дійсний. Здійснювати повторну генерацію документа чи перевипускати його pdf-версію не потрібно. Усі раніше випущені сертифікати зберігають чинність.

Варто зазначити, навіть якщо на ампулі вакцини ви бачили одну з цих назв, а у COVID-сертифікаті – іншу, то відобразилась правильна змінена назва.

Зміни носять виключно юридичний характер і не впливають на якість, склад вакцин чи їхню дієвість.

Також наразі в Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer, CoronVac та Jcovden від Johnson & Johnson.