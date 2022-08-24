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24.08.2022  18:15   Віталій Хінєвіч

Дві вакцини від COVID-19 змінили назву

Наразі в Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19.

Вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що з 29 липня 2022 року в зв’язку зі змінами в реєстрації виробника вакцину Janssen було перейменовано в Jcovden, а вакцина Moderna змінила назву на Spikevax.
 
Зокрема, якщо COVID-сертифікат був згенерований до цієї зміни назв, він усе одно дійсний. Здійснювати повторну генерацію документа чи перевипускати його pdf-версію не потрібно. Усі раніше випущені сертифікати зберігають чинність.
 
Варто зазначити, навіть якщо на ампулі вакцини ви бачили одну з цих назв, а у COVID-сертифікаті – іншу, то відобразилась правильна змінена назва. 
 
Зміни носять виключно юридичний характер і не впливають на якість, склад вакцин чи їхню дієвість.
 
Також наразі в Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer, CoronVac та Jcovden від Johnson & Johnson.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  вакцина, медицина
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