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22.08.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

В Україні започатковано ініціатива для підтримки дітей у новому навчальному році

Ініціатива «Спільно до навчання» започаткована для підтримки освіти дітей під час війни.

Спільно до навчання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що Міністерство освіти і науки та Дитячий фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки першої леді Олени Зеленської започаткувало ініціативу «Спільно до навчання», щоб підтримати освіту дітей в умовах обмежень та викликів через війну.
 
«Підтримка міжнародних партнерів особливо важлива для України, щоб кожна дитина могла продовжувати навчатись, де б вона не перебувала. Спільно з ЮНІСЕФ ми підтримаємо вчителів та батьків у новому навчальному році у будь-якому форматі», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
 
Ініціатива «Спільно до навчання» спрямована на захист прав кожної дитини, створення можливостей для безперервного навчання навіть під час війни та налагодження освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році. У межах ініціативи буде підтримано освітній процес у школах, де це буде безпечно, а також у закладах, які працюватимуть онлайн, та на рівні громад, щоб надати додаткові можливості для взаємодії.
 
«Повернення до навчання наступного місяця дасть дітям в Україні не лише шанс продовжити освітній процес, а й забезпечить життєво важливе в цей неспокійний час відчуття «включеності». Незалежно від того, який формат навчання оберуть батьки, важливо підтримувати фізичний та психічний добробут їхньої дитини», — сказав представник ЮНІСЕФ Мурат Шахін.
 
«Спільно до навчання» має три ключові напрями підтримки:
 
  • надання дітям і вчителям інструментів і матеріалів, що необхідні для доступу до якісної, безпечної та орієнтованої на дитину освіти;
  • створення безпечного освітнього середовища за допомогою відновлення приміщень і бомбосховищ у школах;
  • зміцнення емоційної стійкості дітей та їхніх сімей, що допомагає їм упоратися з труднощами та покращує їхній стан.
Окрім того, у межах ініціативи понад 450 000 дітей у 1 000 опорних школах по всій країні отримають набори речей для облаштування укриттів, зокрема ковдри, ліхтарі, аптечки для першої допомоги та гігієнічні набори.
 
Для підтримки онлайн-навчання ЮНІСЕФ із партнерами впродовж літа передав 5000 ноутбуків учителям з постраждалих регіонів. Розроблено вебінари та онлайн-інструменти для психосоціальної підтримки педагогів, дітей та батьків.
 
На сайті «Спільно до навчання» освітяни та батьки можуть завантажити інструкції з безпеки, уроки та робочі матеріали з мінної безпеки, психологічної підтримки, матеріали щодо харчування, гігієни, імунізації, призначені для дітей різного віку.
 
Нагадаємо, молодь та вчителів запрошують прийняти участь в онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей».
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  образование
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