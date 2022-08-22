22.08.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

В Україні започатковано ініціатива для підтримки дітей у новому навчальному році

Ініціатива «Спільно до навчання» започаткована для підтримки освіти дітей під час війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Повідомляється, що Міністерство освіти і науки та Дитячий фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки першої леді Олени Зеленської започаткувало ініціативу « Спільно до навчання », щоб підтримати освіту дітей в умовах обмежень та викликів через війну.

«Підтримка міжнародних партнерів особливо важлива для України, щоб кожна дитина могла продовжувати навчатись, де б вона не перебувала. Спільно з ЮНІСЕФ ми підтримаємо вчителів та батьків у новому навчальному році у будь-якому форматі», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ініціатива «Спільно до навчання» спрямована на захист прав кожної дитини, створення можливостей для безперервного навчання навіть під час війни та налагодження освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році. У межах ініціативи буде підтримано освітній процес у школах, де це буде безпечно, а також у закладах, які працюватимуть онлайн, та на рівні громад, щоб надати додаткові можливості для взаємодії.

«Повернення до навчання наступного місяця дасть дітям в Україні не лише шанс продовжити освітній процес, а й забезпечить життєво важливе в цей неспокійний час відчуття «включеності». Незалежно від того, який формат навчання оберуть батьки, важливо підтримувати фізичний та психічний добробут їхньої дитини», — сказав представник ЮНІСЕФ Мурат Шахін.

«Спільно до навчання» має три ключові напрями підтримки:

надання дітям і вчителям інструментів і матеріалів, що необхідні для доступу до якісної, безпечної та орієнтованої на дитину освіти;

створення безпечного освітнього середовища за допомогою відновлення приміщень і бомбосховищ у школах;

зміцнення емоційної стійкості дітей та їхніх сімей, що допомагає їм упоратися з труднощами та покращує їхній стан.

Окрім того, у межах ініціативи понад 450 000 дітей у 1 000 опорних школах по всій країні отримають набори речей для облаштування укриттів, зокрема ковдри, ліхтарі, аптечки для першої допомоги та гігієнічні набори.

Для підтримки онлайн-навчання ЮНІСЕФ із партнерами впродовж літа передав 5000 ноутбуків учителям з постраждалих регіонів. Розроблено вебінари та онлайн-інструменти для психосоціальної підтримки педагогів, дітей та батьків.

На сайті «Спільно до навчання» освітяни та батьки можуть завантажити інструкції з безпеки, уроки та робочі матеріали з мінної безпеки, психологічної підтримки, матеріали щодо харчування, гігієни, імунізації, призначені для дітей різного віку.

Нагадаємо, молодь та вчителів запрошують прийняти участь в онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей».