22.08.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові усунули 91 пошкодження на водоводах

Харківські комунальники продовжують відновлювати подачу води до районів міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у найскладніших умовах військового часу продовжують відновлювати подачу води в усі райони міста. За минулу тиждень ними було усунуто 91 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання.

Також ремонтники впорядкували 61 оглядовий колодязь на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 26 водорозбірних колонок.

Минулої неділі зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 9 поривів на трубопроводах та упорядковано 7 оглядових колодязів. Сьогодні бригадами АВР заплановано здійснити ремонт на 13 ділянках водоводів.

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Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Крім цього зазначається що, для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, у Харківській області відновили газопостачання у 500 будинках.