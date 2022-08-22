22.08.2022 16:56 Дмитро Колонєй

Новий порядок надання допомоги на проживання біженцям: що змінилося

Нові правила визначено Кабінетом Міністрів України.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Судебно-юридическую газету, Уряд вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання всередині переміщеним особам. Кабмін змінив порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня №923 затверджено зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Так, у пункті 3 визначено, що «допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були враховані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, території територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокаді) після 24 лютого 2022 року» (цей пункт раніше звучав так «Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були враховані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р. у регіонах, не включених до переліку, зазначеного в абзаці першому пункту 2 цього Порядку, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»).Також уточнюється, що у разі включення територіальної громади до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокаді), допомога надається з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідну громаду включено до такого переліку.

Пункт 6 доповнено механізмом призначення допомоги.

«Допомога призначається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів із дати надходження заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

У разі, якщо внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала допомогу, на яку вона мала право, допомога призначається за останнім місцем обліку.

У разі коли внутрішньо переміщена особа подала заяву відповідно до абзацу першого цього пункту до 30 квітня 2022 р. і не отримала допомогу, допомога надається за період, коли така особа мала право на допомогу на підставі сформованого Мінцифрою відповідного переліку внутрішньо переміщених осіб, що подається Мінсоцполітики , або внутрішньо переміщена особа має право звернутися особисто або поштою до органу соціального захисту населення із заявою за формою згідно з додатком 1.

Для отримання допомоги така особа додатково надає інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання через Портал Дія заяви у строк, визначений абзацом п'ятим пункту 3 цього Порядку. Заява за формою згідно з додатком 1 з підтвердженою інформацією може подати до 1 жовтня 2022 року.Перелік, сформований Мінцифри, має містити прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); серію та/або номер паспорта громадянина України; відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа; реквізити свідоцтва про народження (за наявності); інші відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (за наявності); номер телефону (за наявності) та електронна адреса (за наявності)», - зазначається у змінах.

Також уточнено, що за технічної можливості централізоване нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюється на підставі сформованого Мінцифрою переліку, сформованого органами соціального захисту населення списку внутрішньо переміщених осіб, які звернулися з приводу виплати допомоги на проживання та заяв, поданих через Портал Дія.