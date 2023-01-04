Незаконно знищив дерева: під Харковом судитимуть "чорного лісоруба" (фото)

Обвинувальний акт відносно зловмисника вже направлено до суда під Харковом.
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Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
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