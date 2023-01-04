    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Незаконно знищив дерева: під Харковом судитимуть "чорного лісоруба" (фото)
04.01.2023  17:23   Дмитро Колонєй

Незаконно знищив дерева: під Харковом судитимуть "чорного лісоруба" (фото)

Обвинувальний акт відносно зловмисника вже направлено до суда під Харковом.

Знищив дерева під Харковом: чекає на суд "чорний лісоруб"
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, наприкінці серпня 2022 року у захисну лісосмугу поблизу смт Бірки Харківського району приїхав 52-річнмий чоловік та бензопилою протизаконно вирубав верби. Це виявили працівники Нововодолазького лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», які здійснювали обхід території та викликали працівників поліції.
 
Знищив дерева під Харковом: чекає на суд "чорний лісоруб"
 
Справу розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.
 
Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.
 
Нагадпаємо, раніше ми надавали телефони, за якими у блекаут можна дзвонити до харківської поліції.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  черный лесоруб, незаконная вырубка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 Надзвичайні події Шкода у сотні тисяч: затримано незаконних порубщиків на Харківщині 22.08 Надзвичайні події Збитки у півмільйона: "чорний лісоруб" чекає на суд під Харковом 19.08 Надзвичайні події Банду "чорних лісорубів" зловили під Харковом (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 