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04.01.2023  16:49   Василь Голосний

Вечірній Харків: вогні великого міста (фоторепортаж)

315 доба широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Харків, попри все, живе, розвивається, любить, мріє.

Харків фото: прогулянка по вечірньому місту

Онлайн-екскурсію вулицями вечірнього міста провів фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний.

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Тэги:  харьков, фото, вечір, фоторепортаж
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