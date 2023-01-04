Вечірній Харків: вогні великого міста (фоторепортаж)

315 доба широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Харків, попри все, живе, розвивається, любить, мріє.
Онлайн-екскурсію вулицями вечірнього міста провів фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний.
Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
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