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19.08.2022  11:53   Рита Парфенова

Від детонації касетних снарядів під Харковом постраждала жінка

Внаслідок детонації касетних снарядів у селі Безруки Дергачівського району одна жінка отримала поранення.

село безруки после обстрела

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ. Він додав, що на території громади серйозно пошкоджено і повністю зруйновано декілька приватних домоволодінь.

Минулої доби окупаційні війська завдавали артилерійських ударів по нашому місту і підконтрольним Україні старостинським округам, цілили з танків та мінометів по Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій.

Сили оборони України утримують зайняті позиції на лінії Прудянка – Дементіївка – Питомник, здійснюють позиційні атаки в районах Великих Проходів та Цупівки.

Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.

 

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  обстрел, харьков, дергачи, агрессия россии
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