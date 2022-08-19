Від детонації касетних снарядів під Харковом постраждала жінка

Внаслідок детонації касетних снарядів у селі Безруки Дергачівського району одна жінка отримала поранення.
Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ. Він додав, що на території громади серйозно пошкоджено і повністю зруйновано декілька приватних домоволодінь.
Минулої доби окупаційні війська завдавали артилерійських ударів по нашому місту і підконтрольним Україні старостинським округам, цілили з танків та мінометів по Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій.
Сили оборони України утримують зайняті позиції на лінії Прудянка – Дементіївка – Питомник, здійснюють позиційні атаки в районах Великих Проходів та Цупівки.
Нагадаємо, близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.
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