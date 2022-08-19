19.08.2022 08:31 Рита Парфенова

Жінка-охоронець загинула під час ракетного удару по Харкову

Відомо, куди влучили ворожі ракети, якими військові рф обстрілювали Харків вранці 19 серпня.



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Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, близько шостої години ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.



У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському - будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили в 2 приватних будинки.



Станом на зараз відомо про 1 загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.