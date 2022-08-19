19.08.2022 08:45 Рита Парфенова

У Харківській області ворог завдає ударів з літаків і вертольотів

Протягом доби противник завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Повідомляється, що на Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.

Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.



Нагадуємо, противник на Харківщині намагається утримати позиції та відновити боєздатність своїх підрозділів після втрат.