У Харківській області ворог завдає ударів з літаків і вертольотів

Протягом доби противник завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.
Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Повідомляється, що на Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.
На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.
Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.
Нагадуємо, противник на Харківщині намагається утримати позиції та відновити боєздатність своїх підрозділів після втрат.
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