Противник на Харківщині намагається утримати позиції та відновити боєздатність своїх підрозділів після втрат (відео)

18.08.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Оперативна інформація станом на вечір 18 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ. Поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

Задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.