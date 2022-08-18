    
Главная Новини Харкова Армія Противник на Харківщині намагається утримати позиції та відновити боєздатність своїх підрозділів після втрат (відео)
18.08.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Противник на Харківщині намагається утримати позиції та відновити боєздатність своїх підрозділів після втрат (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 18 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ. Поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.
 
Задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та  Великі Проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки.
 
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування.
 
Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.08 ЖКГ Польща прийде на допомогу Харкову при підготовці до опалювального сезону (фото) 18.08 Надзвичайні події Окупанти зруйнували у Харкові Палац культури 18.08 Надзвичайні події Ракетні удари по Харкові: серед загиблих значна частина людей похилого віку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 