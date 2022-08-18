18.08.2022 19:27 Дмитрий Колоней

Польща прийде на допомогу Харкову при підготовці до опалювального сезону (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч із головою Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі Міхалом Дворчиком.



Польща прийде на допомогу Харкову при підготовці до опалювального сезону (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, у рамках зустрічі Ігор Терехов висловив подяку всьому польському народу за надану Україні підтримку та розповів про поточну ситуацію в Харкові, зокрема про підготовку житлового фонду до опалювального сезону.

За словами мера, ворог цілеспрямовано знищує систему теплопостачання. Тому, щоб харків'яни не замерзли взимку, місту необхідні генератори, модульні котельні, а також запас трубопроводів для виконання ремонтних робіт. Крім того, потрібно підготувати набори медикаментів від простудних захворювань.

Також у рамках зустрічі обговорили підготовку до нового навчального року, що у Харкові стартує онлайн. Зокрема, Міхал Дворчик зазначив, що Польща допоможе з підготовкою та передасть харківським школярам мобільні пристрої, необхідні для дистанційного навчання.

За словами Ігоря Терехова, для Харкова - міста, яке щодня зазнає обстрілів з боку Росії, ця війна стала найскладнішим випробуванням, впоратися з яким можна тільки усім разом.

«Россия, как никогда, озлоблена. Она увеличила интенсивность обстрелов. Но Харьков – это город-герой, и мы однозначно не сдадим своих позиций. Спасибо вам за визит. Мы будем благодарны за любую помощь», - наголосив мер Харкова.