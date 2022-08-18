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18.08.2022  19:27   Дмитрий Колоней

Польща прийде на допомогу Харкову при підготовці до опалювального сезону (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч із головою Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі Міхалом Дворчиком.


Польща прийде на допомогу Харкову при підготовці до опалювального сезону (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у рамках зустрічі Ігор Терехов висловив подяку всьому польському народу за надану Україні підтримку та розповів про поточну ситуацію в Харкові, зокрема про підготовку житлового фонду до опалювального сезону.
 
За словами мера, ворог цілеспрямовано знищує систему теплопостачання. Тому, щоб харків'яни не замерзли взимку, місту необхідні генератори, модульні котельні, а також запас трубопроводів для виконання ремонтних робіт. Крім того, потрібно підготувати набори медикаментів від простудних захворювань.
 
Також у рамках зустрічі обговорили підготовку до нового навчального року, що у Харкові стартує онлайн. Зокрема, Міхал Дворчик зазначив, що Польща допоможе з підготовкою та передасть харківським школярам мобільні пристрої, необхідні для дистанційного навчання.
 
Прийде на допомогу Харкову Польща при підготовці до опалювального сезону
 
За словами Ігоря Терехова, для Харкова - міста, яке щодня зазнає обстрілів з боку Росії, ця війна стала найскладнішим випробуванням, впоратися з яким можна тільки усім разом.
 
Прийде на допомогу Харкову Польща при підготовці до опалювального сезону
 
Прийде на допомогу Харкову Польща при підготовці до опалювального сезону
 
«Россия, как никогда, озлоблена. Она увеличила интенсивность обстрелов. Но Харьков – это город-герой, и мы однозначно не сдадим своих позиций. Спасибо вам за визит. Мы будем благодарны за любую помощь», - наголосив мер Харкова.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, отопительный сезон, харьков, агрессия россии, польша, дворчик
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