10.01.2023 18:09 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконують сотні заявок щодня (фото)

На значне зростання загальної кількості заявок харківським тепловикам вплинув п'ятиразовий перезапуск опалення у місті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», працівники підприємства за перші 10 днів 2023 року виконали близько 6 тис. заявок, які надійшли від містян.

Виконано 300 звернень лише за останню добу та майже 82 тис. заявок - з початку опалювального сезону. Така кількість звернень пов'язана із п'ятиразовим перезапуском опалення через масовані ракетні атаки ворога, а також через віялові відключення.

Наразі ХТМ готує систему опалення до роботи в екстремальному режимі, застосовуючи резервні схеми електроживлення, засоби автоматичного розповітрення, планову заміну транзитних трубопроводів гарячого водопостачання у підвалах, через що можлива тимчасова відсутність послуги протягом 2-3 діб, вхідні двері та ворота додатково утеплюють спеціальними завісами.



