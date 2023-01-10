    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники виконують сотні заявок щодня (фото)
10.01.2023  18:09   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконують сотні заявок щодня (фото)

На значне зростання загальної кількості заявок харківським тепловикам вплинув п'ятиразовий перезапуск опалення у місті.

Виконують сотні заявок щодня харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», працівники підприємства за перші 10 днів 2023 року виконали близько 6 тис. заявок, які надійшли від містян.
 
Виконано 300 звернень лише за останню добу та майже 82 тис. заявок - з початку опалювального сезону. Така кількість звернень пов'язана із п'ятиразовим перезапуском опалення через масовані ракетні атаки ворога, а також через віялові відключення. 
 
Виконують сотні заявок щодня харківські комунальники
 
Наразі ХТМ готує систему опалення до роботи в екстремальному режимі, застосовуючи резервні схеми електроживлення, засоби автоматичного розповітрення, планову заміну транзитних трубопроводів гарячого водопостачання у підвалах, через що можлива тимчасова відсутність послуги протягом 2-3 діб, вхідні двері та ворота додатково утеплюють спеціальними завісами.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  отопительный сезон, ремонт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 ЖКГ Харківські комунальники виконали десятки тисяч заявок від містян 27.12 ЖКГ Незважаючи на теплу погоду, працівники КП ХТМ прогрівають будинки харків'ян 19.12 ЖКГ Комунальники Харкова знову запустили систему опалення після ракетного удару (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 