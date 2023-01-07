07.01.2023 17:52 Дмитро Колонєй
Оплата за газ: сума в платіжці може збільшитися
В Україні перераховано абонентську плату за газ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Obozrevatel, українцям перерахували абонплату на газ із 1 січня 2023 року.
Що важливо знати про зміни у розрахунку абонплати:
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Розмір абонентської плати разується виходячи із споживання за минулий рік. Весь газ у кубометрах, які витратили, множать на тариф та ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата.
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Тариф у кожного облгазу свій. Він залежить і від довжини труб, і від зарплат для підприємства, і від супутніх витрат.
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За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат поділяється на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року.
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До 1 січня українці платили, виходячи з обсягів споживання з 1 жовтня 2020-го по 30 вересня 2021-го. А з 1 січня платитимемо з розрахунку того газу, який витратили з жовтня 2021-го до кінця вересня 2022-го.
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Якщо ви в цей період витрачали більше, то зросте сума в платіжках. Якщо ж економили, то швидше за все зможете платити менше.
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