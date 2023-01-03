Комунальниками Харкова відновлено майже 200 кілометрів тепломереж

Скільки пошкоджено ворогом та як йде відновлення розповіли у КП «Харківські теплові мережі».
Котельню онкологічного центру, зруйновану снарядом 19 травня 2022 року відновили за п'ять місяців,
Котельню «Північ-1», зруйновану 5 березня, відбудували за два місяці.
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
1888 року стався прорив у мистецтві пиття: Марвін Стоун із Вашингтона запатентував соломинку для коктейлів.
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