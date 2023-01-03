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03.01.2023  17:24   

Комунальниками Харкова відновлено майже 200 кілометрів тепломереж

Скільки пошкоджено ворогом та як йде відновлення розповіли у КП «Харківські теплові мережі».


Комунальниками Харкова відновлено майже 200 кілометрів тепломереж
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у 2022 році, через ворожі обстріли було пошкоджено понад сто об'єктів ХТМ:
  • 44 котельні,
  • 46 ЦТП,
  • три насосні станції,
  • 20 км мереж.
 
При цьому «Тепломережі»
  • замінили майже вдвічі більше магістралей, ніж позаминулого року (у 2021 році - 100 км).
  • ізолюють внутрішньобудинкові системи, щоб довше зберігати тепло в трубах,
  • міняють на пластикові старі металеві внутрішньоквартальні мережі.
 
«На сьогоднішній день нам вдалося відновити всі джерела теплопостачання. Вони працюють та подають тепло», - зазначили у ХТМ.
 
Відновлено:

Котельню онкологічного центру, зруйновану снарядом 19 травня 2022 року відновили за п'ять місяців,

Котельню «Північ-1», зруйновану 5 березня, відбудували за два місяці.

Також торік по місту встановили 17 пересувних котелень, які можна швидко перевезти до будь-якого району та підключити до будинків, щоб дати тепло у багатоповерхівки у випадку відключення централізованих джерел теплопостачання.
 
 
Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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