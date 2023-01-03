03.01.2023 17:24

Комунальниками Харкова відновлено майже 200 кілометрів тепломереж

Скільки пошкоджено ворогом та як йде відновлення розповіли у КП «Харківські теплові мережі».



Комунальниками Харкова відновлено майже 200 кілометрів тепломереж



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у 2022 році, через ворожі обстріли було пошкоджено понад сто об'єктів ХТМ:

44 котельні,

46 ЦТП,

три насосні станції,

20 км мереж.

При цьому «Тепломережі»

замінили майже вдвічі більше магістралей, ніж позаминулого року (у 2021 році - 100 км).

ізолюють внутрішньобудинкові системи, щоб довше зберігати тепло в трубах,

міняють на пластикові старі металеві внутрішньоквартальні мережі.

«На сьогоднішній день нам вдалося відновити всі джерела теплопостачання. Вони працюють та подають тепло», - зазначили у ХТМ.

Відновлено:

Котельню онкологічного центру, зруйновану снарядом 19 травня 2022 року відновили за п'ять місяців,

Котельню «Північ-1», зруйновану 5 березня, відбудували за два місяці.

Також торік по місту встановили 17 пересувних котелень, які можна швидко перевезти до будь-якого району та підключити до будинків, щоб дати тепло у багатоповерхівки у випадку відключення централізованих джерел теплопостачання.