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03.01.2023  16:49   Дмитро Колонєй

Харківським рятувальникам передали нові спецавтомобілі (відео)

Вся передана харківським пожежникам спецтехника вигідно відрізняються від їхніх застарілих аналогів радянської доби.


Харківським рятувальникам передали нові спецавтомобілі (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 3 січня 2023 року, пожежникам Харківщини була передана нова спецтехника. Перш за все це пожежні автоцистерни:
  • 15 на шасі «DAEWOO Maximus»,
  • 2 на шасі «Ford» і
  • 2 – «Isuzu NQR».
 
Всі ці моделі пожежних цистерн вигідно відрізняються від їхніх застарілих аналогів радянської доби:
  1. можливістю вивозу більшої кількості води,
  2. більш потужними двигунами
  3. продуктивнішими пожежними насосами.
  4. обладнанням сучасним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням.
 
Завдяки отриманим автомобілям можливості оперативного реагування на надзвичайні ситуації всіх типів у бойових підрозділів ДСНС Харківської області значно зростуть. Всі ці 23 спецавто придбані за кошти державного бюджету
 
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  помощь, новая спецтехника, харьков
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