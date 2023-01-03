03.01.2023 16:49 Дмитро Колонєй
Харківським рятувальникам передали нові спецавтомобілі (відео)
Вся передана харківським пожежникам спецтехника вигідно відрізняються від їхніх застарілих аналогів радянської доби.
Харківським рятувальникам передали нові спецавтомобілі (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, 3 січня 2023 року, пожежникам Харківщини була передана нова спецтехника. Перш за все це пожежні автоцистерни:
-
15 на шасі «DAEWOO Maximus»,
-
2 на шасі «Ford» і
-
2 – «Isuzu NQR».
Всі ці моделі пожежних цистерн вигідно відрізняються від їхніх застарілих аналогів радянської доби:
-
можливістю вивозу більшої кількості води,
-
більш потужними двигунами
-
продуктивнішими пожежними насосами.
-
обладнанням сучасним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням.
Завдяки отриманим автомобілям можливості оперативного реагування на надзвичайні ситуації всіх типів у бойових підрозділів ДСНС Харківської області значно зростуть. Всі ці 23 спецавто придбані за кошти державного бюджету
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0