У Харкові допомогли рятувальникам (фото)

За ініціативи мера Харкова Ігоря Терехова та за сприяння громадської організації «Я врятований» рятувальникам доставили продуктові набори, питну воду та засоби особистої гігієни.
Комментариев: 0
Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
влажность:
давление:
ветер: