28.12.2022 17:53 Дмитро Колонєй

У Харкові допомогли рятувальникам (фото)

За ініціативи мера Харкова Ігоря Терехова та за сприяння громадської організації «Я врятований» рятувальникам доставили продуктові набори, питну воду та засоби особистої гігієни.

Як повідомляє РЕДПОСТ , іх посиланням на Міскраду, гуманітарна допомога розрахована як для потреб самих рятувальників, так і цивільних громадян, які, за потреби, будуть користуватися «пунктами незламності».

Директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Нікіта Стєрін подякував за працю співробітникам Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області та привітав їх з прийдешніми Новим роком та Різдвом Христовим.

«Хочемо висловити свою подяку та привітати від нашого мера, міської ради і небайдужих громадян, які бачать вашу хоробрість, працю та героїзм», - зазначив Нікіта Стєрін.