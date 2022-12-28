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28.12.2022  17:53   Дмитро Колонєй

У Харкові допомогли рятувальникам (фото)

За ініціативи мера Харкова Ігоря Терехова та за сприяння громадської організації «Я врятований» рятувальникам доставили продуктові набори, питну воду та засоби особистої гігієни.

Допомогли рятувальникам мерія та волонтери у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, іх посиланням на Міскраду, гуманітарна допомога розрахована як для потреб самих рятувальників, так і цивільних громадян, які, за потреби, будуть користуватися «пунктами незламності».
 
Директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Нікіта Стєрін подякував за працю співробітникам Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області та привітав їх з прийдешніми Новим роком та Різдвом Христовим. 
 
Допомогли рятувальникам мерія та волонтери у Харкові
 
«Хочемо висловити свою подяку та привітати від нашого мера, міської ради і небайдужих громадян, які бачать вашу хоробрість, працю та героїзм», - зазначив Нікіта Стєрін.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська діаспора Люксембурга допомогла рятувальникам та медикам Харкова.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  помощь, игорь терехов, харьков, агрессия россии
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