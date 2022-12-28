28.12.2022 17:28 Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщини атакують малими штурмовими групами

Війська агресора нанесли удари по трьом районам Харківщини.

Як повідомлє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, за словами заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенухи, 28 грудня 2022 року в ефірі всеукраїнського телемарафону, впродовж доби під ударами рашистів опинилися громади Харківського, Куп'янського і частини Ізюмського районів.

«Близько 10:00 окупанти ракетами С-300 завдали удару Слобідському району міста Харкова. Ворожі боєприпаси влучили у промислову зону. В результаті обстрілу постраждав 48-річний чоловік. Наразі від перебуває у лікарні, стан — середньої тяжкості. Медики надають чоловікові необхідну допомогу», — розповів Роман Семенуха.

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Заступник начальника ХОВА також додав, що станом на сьогодні у частині Куп'янського району тривають бойові дії, кілька десятків сіл тимчасово окуповані.

«Ворог малими штурмовыми групами пробує атакувати, але Збройні Сили України дають жорстку відсіч загарбникам», - підкреслив Роман Семенуха.

Він додав, що у Харківській області лінія зіткнення з ворогом залишається без змін.