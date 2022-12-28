    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти на Харківщини атакують малими штурмовими групами
28.12.2022  17:28   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщини атакують малими штурмовими групами

Війська агресора нанесли удари по трьом районам Харківщини.

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенухи, 28 грудня 2022 року в ефірі всеукраїнського телемарафону, впродовж доби під ударами рашистів опинилися громади Харківського, Куп'янського і частини Ізюмського районів.
 
«Близько 10:00 окупанти ракетами С-300 завдали удару Слобідському району міста Харкова. Ворожі боєприпаси влучили у промислову зону. В результаті обстрілу постраждав 48-річний чоловік. Наразі від перебуває у лікарні, стан — середньої тяжкості. Медики надають чоловікові необхідну допомогу», — розповів Роман Семенуха.
 
 
Заступник начальника ХОВА також додав, що станом на сьогодні у частині Куп'янського району тривають бойові дії, кілька десятків сіл тимчасово окуповані. 
 
«Ворог малими штурмовыми групами пробує атакувати, але Збройні Сили України дають жорстку відсіч загарбникам», - підкреслив Роман Семенуха.
 
Він додав, що у Харківській області лінія зіткнення з ворогом залишається без змін.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про обстріл Куп'янського району.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.12 Надзвичайні події Фото наслідків обстрілу багатоквартирного будинку у Куп’янську 26.12 Надзвичайні події Що лишилося після обстрілу села на Харківщині (фото) 26.12 Надзвичайні події Під Харковом чоловік загинув у власному ліжку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 