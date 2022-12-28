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28.12.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ранковий обстріл Харкова

Окупанти обстріляли один із районів міста 28 грудня.

Ігор Терехов
 
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов розповів, що ворог здійснив обстріл міста ракетами С-300.
 
«Були «прильоти». Дві ракети С-300. Ворог ударив по одному із районів Харкова. Внаслідок обстрілу є один потерпілий, який зараз доставлений до лікарні», - повідомив Ігор Терехов.
 
Окрім цього, Ігор Терехов просить громадян бути максимально обережними.
 
“Я дуже прошу харків’ян бути в ці дні дуже обережними. Реагувати на сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях. Наразі ми ліквідуємо наслідки ракетного удару, який ворог завдав по Слобідському району. В місті є водопостачання, тепло, електропостачання. Є планові відключення. Ми розуміємо, що ворог намагається знищити нашу інфраструктуру, но ми вистоємо і обов’язково переможемо!” – зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, батько та син у Харківській області підірвалися на міні.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, агрессия россии
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