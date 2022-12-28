28.12.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує школярів на онлайн вебінари

НТУ «ХПІ» запрошує українських школярів на «Зимові канікули з Політехом: Вікторини у Kahoot».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ «ХПІ».

Повідомляється, що усі охочі можуть приєднатися онлайн з 3 січня 2023 року. Заходи відбудуться протягом двох тижнів. Головна тема, якій будуть присвячені вебінари — безпека: від харчової, фінансової до мінної та енергетичної.

Вперше у програмі Канікул заплановані ексклюзивні заняття від Інституту танкових військ харківського Політеху. Заходи відбудуться з 10:00 до 15:00 (кожної години — початок нової онлайн-вікторини).

Вебінари відбудуться у форматі відео-чату у групі

«Загалом на учасників чекає понад 50 лекцій з різних напрямів — фізика, хімія, менеджмент, енергетика, IT, інженерія та інші. Основна тема занять зимових канікул — безпека. Таким чином, учасники дізнаються про ресурсозбереження в енергетиці, безпеку в інтернеті та фінансовій сфері, про психологічні навички, мінну безпеку та багато іншого. Програма канікул та науково-популярні вікторини були розроблені молодими вченими Харківського Політеху, у тому числі представниками Інституту танкових військ.

Вікторини будуть проходити онлайн за розкладом, а після цього збережені в чаті https://t.me/KhPI_Kahoot_holidays для самостійного проходження у зручний для вас час. З питаннями можна звертатися до чат-боту »,- розповіли в НТУ «ХПІ».