28.12.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники перекладають та ремонтують водоводи

Комунальники продовжують перекладати та підтримувати у належному стані мережі водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що КП «Харківводоканал» навіть в умовах ворожої агресії продовжує перекладати та підтримувати у належному стані мережі водопостачання. Зокрема, розпочато роботи із заміни 100 м зовнішнього трубопроводу в Шевченківському районі міста.

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, цей водовід забезпечує водою будинки приватного сектору та кілька промислових підприємств. Заміну веде дільниця з перекладу та санації водопровідних мереж, начальник Ніяз Ахмедов.

Учора, 27 грудня, ремонтники АВБ усунули 13 позаштатних ситуацій на мережах і упорядкували 9 оглядових колодязів. Значні ремонти на об'єктах провели у Шевченківському, Новобаварському та Основ'янському районах міста.

Сьогодні 25 бригад ліквідують 15 аварійних ситуацій на водоводах. На підприємстві звернулися до харків'ян мати необхідний запас води у разі непередбаченого відключення електроенергії.

«Напередодні новорічних свят загроза чергового масованого удару по критичних об'єктах зростає. Наші насоси працюють тільки від електроенергії, тому немає електроенергії, не буде води. Зазначимо, що ми підготувалися до нових відключень, встановили генератори та організували резерви на наших об'єктах на випадок надзвичайних ситуацій, так само, за потребою, здійснюватимемо підвезення води автоцистернами. Але в той же час, генераторів не буде достатньо, для подачі води повсюдно в повному обсязі . Тому просимо харків'ян, щоб не зіпсувати собі святкові дні, мати необхідний запас води на випадок непередбаченого відключення електроенергії», - наголосили на підприємстві.