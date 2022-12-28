28.12.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області забив вагітну дружину

Раптом у подружжя виникла сварка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у вересні 2020 року чоловік перебував удома разом із своєю дружиною, яка була на 7 місяці вагітності.

Раптом у подружжя виникла сварка. Чоловік почав бити жінку руками та ногами по всьому тілу, від отриманих травм потерпіла померла разом із дитиною.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у 2020 році чоловік був засуджений вироком Чугуївського міського суду Харківської області за ч. 2 ст. 125 КК України. Йому призначили покарання у виді 200 годин громадських робіт, від відбування якого він ухилявся.

19 грудня 2022 року колегія суддів Зміївського районного суду Харківської області винесла обвинувальний вирок стосовно чоловіка. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, батько та син у Харківській області підірвалися на міні.