03.01.2023 18:23 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог в обороні намагається стримати дії ЗСУ
Оперативна інформація станом на вечір 3 січня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу воро обстріляв 17 населених пунктів Харківської області.
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На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах БНР та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах десяти населених пунктів Харківської області: Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне.
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На Куп’янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення а також обстрілює населені пункти з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Так ударів ворога на Харківщині зазнали райони населених пунктів: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе.
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