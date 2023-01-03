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03.01.2023  18:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог в обороні намагається стримати дії ЗСУ

Оперативна інформація станом на вечір 3 січня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу воро обстріляв 17 населених пунктів Харківської області.
 
  • На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах БНР та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах десяти населених пунктів Харківської області: Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне.
  • На Куп’янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення а також обстрілює населені пункти з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Так ударів ворога на Харківщині зазнали райони населених пунктів: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе.
Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз воєнної розвідки, що агресор не хоче закінчувати війну та може піти в наступ на Україну з півночі та сходу.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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