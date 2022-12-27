27.12.2022 15:46 Рита Парфенова

Незважаючи на теплу погоду, працівники КП ХТМ прогрівають будинки харків'ян

Напередодні новорічних свят робітники КП «Харківські теплові мережі» закривають розриття, займаються прогрівом будинків та відпрацьовують заявки мешканців.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу міськради Харкова, у приорітеті тепловіків – прогрівання будинків.

«Незважаючи на потепління, на джерелах теплопостачання не знижують температуру теплоносія. У випадку блекауту це допоможе довше зберігати тепло в будинках. Крім того, персонал котелень, роботу яких можна підтримувати за допомогою генераторів, у тестовому режимі відпрацьовує алгоритм дій у випадку припинення централізованого електроживлення», - зазначили на ХТМ.



Також робітники закривають шурфи, особливу увагу приділяючи «червоним лініям», щоб розриття не заважали пішоходам та проїзду транспорту. Контролюють звернення громадян з питань опалення та гарячого водопостачання.



«На сьогоднішній день по центральному опаленню за два з половиною місяці було закрито понад 56 тисяч заявок від служби «1562» та понад 13 тисяч - щодо гарячого водопостачання», - зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» на сміттєвозі «IVECO» наводять лад в частині Київського району.