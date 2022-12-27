Незважаючи на теплу погоду, працівники КП ХТМ прогрівають будинки харків'ян

Напередодні новорічних свят робітники КП «Харківські теплові мережі» закривають розриття, займаються прогрівом будинків та відпрацьовують заявки мешканців.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу міськради Харкова, у приорітеті тепловіків – прогрівання будинків.
«Незважаючи на потепління, на джерелах теплопостачання не знижують температуру теплоносія. У випадку блекауту це допоможе довше зберігати тепло в будинках. Крім того, персонал котелень, роботу яких можна підтримувати за допомогою генераторів, у тестовому режимі відпрацьовує алгоритм дій у випадку припинення централізованого електроживлення», - зазначили на ХТМ.
Також робітники закривають шурфи, особливу увагу приділяючи «червоним лініям», щоб розриття не заважали пішоходам та проїзду транспорту. Контролюють звернення громадян з питань опалення та гарячого водопостачання.
«На сьогоднішній день по центральному опаленню за два з половиною місяці було закрито понад 56 тисяч заявок від служби «1562» та понад 13 тисяч - щодо гарячого водопостачання», - зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» на сміттєвозі «IVECO» наводять лад в частині Київського району.
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