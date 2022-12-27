27.12.2022 15:58 Дмитро Колонєй
Чоловік був вбитий окупантами біля власного будинку: ексгумовано тіло мешканця Харківщини (фото)
Тіло жителя Харківщини направлено на проведення судмедекспертизи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції
та Харківську прокуратуру
, 47-річний мешканець села Петропавлівка Куп’янського району отримав смертельне вогнепальне поранення на власному подвір’ї. Зі слів родича, чоловік загинув 2 жовтня 2022 року Його поховали на місцевом кладовищі.
27 грудня 2022 року працівники Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло померлого.
Тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
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