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27.12.2022  15:58   Дмитро Колонєй

Чоловік був вбитий окупантами біля власного будинку: ексгумовано тіло мешканця Харківщини (фото)

Тіло жителя Харківщини направлено на проведення судмедекспертизи.

Ексгумовано тіло вбитого окупантами біля власного будинку чоловіка у Петропавлівці. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську прокуратуру, 47-річний мешканець села Петропавлівка Куп’янського району отримав смертельне вогнепальне поранення на власному подвір’ї. Зі слів родича, чоловік загинув 2 жовтня 2022 року Його поховали на місцевом кладовищі.
 
Ексгумовано тіло вбитого окупантами біля власного будинку чоловіка у Петропавлівці. Новини Харкова
 
27 грудня 2022 року  працівники Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло померлого. 
 
Ексгумовано тіло вбитого окупантами біля власного будинку чоловіка у Петропавлівці. Новини Харкова
 
Тіло чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
 
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про ексгумацію трупа чоловіка, який загинув по дорозі додому під час обстрілу на Харківщині.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство, харьков, агрессия россии, петропавловка, купянск
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