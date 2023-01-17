У Харкові забезпечують містян паливною деревиною (фото)

У приватний сектор Харкова привозять необхідні для обігріву дрова.
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міскраду, у Новобаварському районі мешканці пільгових категорій отримали по 3,6 куб. м дров у рамках міської програми з забезпечення населення безоплатною паливною деревиною.
Нагадаємо, раніше ми писали про санітарну вирубку дерев на місці запеклих обстрілів Харкова і що деревина піде на потреби містян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Комментариев: 0
Ідеально присвятити день відповідальним справам не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах. Відстоювати свою позицію сьогодні буде простіше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.
влажность:
давление:
ветер: