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17.01.2023  15:51   

У Харкові забезпечують містян паливною деревиною (фото)

У приватний сектор Харкова привозять необхідні для обігріву дрова.

Забезпечують містян паливною деревиною у Харкові

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міскраду, у Новобаварському районі мешканці пільгових категорій отримали по 3,6 куб. м дров у рамках міської програми з забезпечення населення безоплатною паливною деревиною.

 

Забезпечують містян паливною деревиною у Харкові

Забезпечують містян паливною деревиною у Харкові

Нагадаємо, раніше ми писали про санітарну вирубку дерев на місці запеклих обстрілів Харкова і що деревина піде на потреби містян

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Тэги:  отопительный сезон, дрова, харьков
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