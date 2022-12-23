23.12.2022 15:23 Рита Парфенова

Санітарну вирубку дерев виконують на місці запеклих обстрілів Харкова

Санітарна вирубка дерев проходить в районі Журавлівки міста Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, після відповідних обстежень встановлено, що з санітарних причин 243 дерева підлягають вирубці у районі Журавлівки (біля ТРЦ «Караван»).



Як повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Сергій Кузьмін, на їхньому місці навесні висадять нові рослини. Будівництво будівель там не планується.



«І харків'яни зможуть гуляти у молодому сосновому лісі без нагадувань про бойові дії. Це рекреаційна зона, і за новим Генпланом міста Харкова у майбутньому там передбачено розмістити лише об'єкти для дозвілля громадян, у тому числі велодоріжки», - підкреслив Сергій Кузьмін.



Зазначимо, що спиляні дерева підуть на дрова для потреб харків'ян.

Нагадаєжо, наразі триває реалізація першої субвенції в більш ніж 66 мільйонів гривень, яку область отримала з державного бюджету на закупівлю деревини для населення.