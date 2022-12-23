23.12.2022 15:19 Дмитро Колонєй
В Україні діють шахраї під виглядом благодійників
Про це інформує воєнна розвідка України.
ГУР МО України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГКР МО України, управління інформує, що не поширює звернення щодо збору коштів на сторонніх ресурсах та неверифікованих сторінках соцмереж. Це варто враховувати всім, хто має бажання надати матеріальну допомогу українським Силам Оборони.
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Воєнна розвідка працює з підтвердженими благодійними фондами та волонтерськими організаціями, які мають належну репутацію та історію діяльності.
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Розвідники нагадують, що будь-який збір коштів, який організовано начебто на «потреби підрозділів ГУР МО України і не підтверджений на офіційних ресурсах може виявитися шахрайською схемою.
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Всі звернення щодо збору коштів на потреби ГУР МО України з’являються виключно на нашому сайті та офіційних сторінках в соцмережах.
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Також про них повідомляють підтверджені благодійні фонди та волонтерські організації, які офіційно співпрацюють з ГУР МО України.
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