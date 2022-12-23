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23.12.2022  15:56   Рита Парфенова

На Харківщині відновлюють міст, який підірвали під час окупації

Проходять роботи по відновленню моста через водосховище в селі Вільхівка Харківського району, який зруйнівали російські окупанти.

У Вільхівці почали відновлювати міст, який зруйнували окупанти

Фахівці ДП «Дороги Харківщини» виконали роботи з демонтажу всіх зруйнованих конструкцій моста. Уже встановлено 54 палі, проводяться роботи з армування та бетонування ригелів. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на заступника начальника Харківської ОВА Михайла Харнама.

«Цей міст було повністю відремонтовано у 2021 році завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відновимо і зараз. Цей дорожній об’єкт має велике значення у логістиці постачання гуманітарної та медичної допомоги до деокупованих територій», - підкреслив Михайло Харнам.

У Вільхівці почали відновлювати міст, який зруйнували окупанти

Загалом внаслідок бойових дій в області було зруйновано понад 50 мостів державного і місцевого значення. Наразі організовано 26 тимчасових переправ, роботи тривають. Також було зруйновано більш ніж 1000 км доріг державного значення, на сьогодні розчищено близько 600 км.

Нагадаємо,  в Балаклії проводяться роботи з облаштування ще однієї тимчасової переправи на окружній дорозі поблизу зруйнованого моста, який зазнав пошкоджень через військові дії рф.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  дороги, харьков
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